Англія

Черговий новачок для "лісників".

Ноттінгем Форест провів дуже продуктивне трансферне вікно та фінішній прямій встиг оформити перехід лідера ПСВ.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новачком команди став півзахисник Ібраїма Сангаре, який до цього виступав за ПСВ.

Стверджується. що сторони підписали контракт на п'ять років. Сума трансферу не розголошується, проте за повідомленням ЗМІ, ПСВ отримає 36-37 мільйонів євро.

Зазначимо, що в минулому сезоні футболіст провів 45 матчів на клубному рівні, в яких відзначився вісьмома голами та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ноттінгем Форест підписав Гадсона-Одої та Ніколаса Домінгеса.