Португалія

Голкіпер Одіссеас Влаходімос може покинути Бенфіку.

Грецький гравець "орлів" погодив особисті умови з Ноттінгем Форест, пише журналіст Фабріціо Романо.

Наразі між клубами тривають переговори щодо досягнення угоди. Журналіст SkySports Флоріан Плеттенберг заявляв, що "лісники" запропонували за голкіпера 9 мільйонів євро.

У цьому сезоні Влаходімос вже провів 2 матчі за Бенфіку в усіх турнірах, пропустивши 3 м'ячі та отримавши одну жовту картку. Портал transfermarkt оцінює його у 16 мільйонів євро.

Раніше Ноттінгем Форест підписав голкіпера Арсеналу Метта Тернера.