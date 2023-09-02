Англія

Бельгійський нападник перебрався в Ноттінгем Форест.

Ноттінгем Форест провів дуже серйозну трансферну кампанію цього літа і оголосив про підписання чергового новачка.

Як повідомляє офіційний сайт "лісників", клуб т Дівок Орігі підписали угоду терміном на рік. Бельгієць перейшов на правах оренди з Мілана, проте у Ноттінгем Форест є опція викупу.

В минулому сезоні Дівок Орігі відіграв 36 поєдинків, відзначившись двома голами та результативною передачею.

Раніше нападник вже виступав в АПЛ в складі Ліверпуля.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ноттінгем Форест підписав лідера ПСВ.