Англія

Бельгійський нападник зацікавив Бернлі.

Бернлі продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно та приділяє увагу лінії атаки.

Як повідомляє видання Foot Mercato, "бордові" націлились на нападника Мілана Дівока Орігі, який не входить в плани Стефано Пьолі.

Стверджується, що бельгійським футболістом також цікавляться Болонья, Торіно та Удінезе.

В минулому сезоні Дівок Орігі відіграв 36 поєдинків, відзначившись двома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бернлі оголосив про підписання десятого літнього новачка.