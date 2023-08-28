Бельгійський нападник зацікавив Бернлі.
Дівок Орігі, getty images
28 серпня 2023, 20:59
Бернлі продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно та приділяє увагу лінії атаки.
Як повідомляє видання Foot Mercato, "бордові" націлились на нападника Мілана Дівока Орігі, який не входить в плани Стефано Пьолі.
Стверджується, що бельгійським футболістом також цікавляться Болонья, Торіно та Удінезе.
В минулому сезоні Дівок Орігі відіграв 36 поєдинків, відзначившись двома голами та результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бернлі оголосив про підписання десятого літнього новачка.