Англія

"Лісники" підсилили лінію захисту.

Ноттінгем Форест вже не вперше проводить дуже потужне трансферне вікно. "Лісники" оголосили ще про один перехід.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новачком команди став захисник Ендрю Омобаміделе з Норвіча.

"Лісники" не розголошують суму трансферу, проте Transfermarkt повідомляє про 12,85 мільйона євро.

В минулому сезоні Омобаміделе відіграв 35 матчів на клубному рівні за Норвіч, відзначившись одним голом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ноттінгем Форест підписав лідера ПСВ.