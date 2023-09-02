Ноттінгем Форест вже не вперше проводить дуже потужне трансферне вікно. "Лісники" оголосили ще про один перехід.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новачком команди став захисник Ендрю Омобаміделе з Норвіча.

"Лісники" не розголошують суму трансферу, проте Transfermarkt повідомляє про 12,85 мільйона євро.

 

В минулому сезоні Омобаміделе відіграв 35 матчів на клубному рівні за Норвіч, відзначившись одним голом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ноттінгем Форест підписав лідера ПСВ.