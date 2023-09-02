"Лісники" підсилили лінію захисту.
Ендрю Омобаміделе, фото Ноттінгем Форест
02 вересня 2023, 11:59
Ноттінгем Форест вже не вперше проводить дуже потужне трансферне вікно. "Лісники" оголосили ще про один перехід.
Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новачком команди став захисник Ендрю Омобаміделе з Норвіча.
"Лісники" не розголошують суму трансферу, проте Transfermarkt повідомляє про 12,85 мільйона євро.
В минулому сезоні Омобаміделе відіграв 35 матчів на клубному рівні за Норвіч, відзначившись одним голом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ноттінгем Форест підписав лідера ПСВ.