Англія

Головний тренер "червоних" — про майбутнє єгиптянина.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не хвилюється щодо можливого трансферу Салаха в Аль-Іттіхад.

"На мій погляд, мені абсолютно нема про що турбуватися. Мо дуже відданий своїй справі. Він справді повністю зосереджений на тренуваннях, на зборах лідерів команди цього тижня він був повністю готовий.

Все добре, ми тут, і все гаразд", — наводить слова Клоппа Фабріціо Романо.

Зазначимо, що Салах забив гол і зробив дві результативні паси в трьох матчах англійської першості цього сезону.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аль-Іттіхад готовий зробити Салаха найдорожчим футболістом в історії.