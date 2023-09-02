Англія

Завершились матчі чемпіонату Англії.

У рамках четвертого туру АПЛ у слоті 17:00 відбулася низка поєдинків.

Манчестер Сіті у своєму полі приймав Фулгем. "Містяни" без особливих труднощів розібралися з "дачниками".

Манчестер Сіті - Фулгем 5:1

Голи: Альварес, 31, Аке, 45+5, Голанд, 58, 70 (з пенальті), 90+5 – Рім, 33.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Аканжі, Аке – Родрі (Б. Сілва 76), Ковачич (Філліпс 84) – Фоден (Бобб 90), Альварес (Льюїс 90+1), Доку (С. Гомес 76) – Голанд

Фулгем: Лено – Тете (Кастань 73), Діоп, Т. Рім, Робінсон – Кейрні (Гарріс 16), Рід, Перейра – Г. Вілсон (А. Траоре 81), Хіменес (Родрігу Муніз 81), Кордова-Рід (Вілліан 76)

Попередження: Родрі (41), Б. Сілва (79) – Діоп (43), Робінсон (45+3), Кордова-Рід (54), Перейра (69).

Тоттенгем вирушила на виїзд до Бернлі та відправила у ворота опонета п'ять голів. Бернлі зумів відповісти двічі, але це не допомогло господарям набрати очки.

Бернлі — Тоттенгем 2:5

Голи: Фостер, 4, Браунхілл, 90+4 — Сон, 16, 63, 66, Ромеро, 45+2, Меддісон, 54.

Бернлі: Траффорд – Аль-Дахіл, О'Ші, Байєр (Корк, 74), Робертс – Гудмундссон (Делькруа, 46), Каллен, Берге (Браунхілл, 46), Колеошо (Ларсен, 68) – Амдуні (Редмонд, 60), Фостер

Тоттенгем: Вікаріо – Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджі – Сарр (Гейб'єрг, 68), Біссума – Кулусевський (Скіпп, 86), Меддісон (Емерсон, 86), Соломон (Перішич, 69) – Сон (Рішарлісон, 72)

Попередження: Гудмундссон (43), Браунхілл (57), Байєр (74), Делькруа (90+1) – Сарр (28), Кулусевський (41), Гейб'єрг (81).

Борнмут Іллі Забарного вирушив у гості до Брентфорда. Команди обмінялися голами, а переможця так і не виявили.

Брентфорд — Борнмут 2:2

Голи: Єнсен, 7, Мбемо, 90+3 – Соланке, 30, Брукс, 77.

Брентфорд: Флеккен – Хікі (Олакігбе, 82), Піннок, Мі (Коллінз, 81), Генрі – Єнсен (Айєр, 81), Нергор, Янельт (Онієка, 71) – Мбеумо, Вісса, Шаде (Луїс-Поттер, 71)

Борнмут: Нето – Ейронз, Забарний, Сенесі, Керкез – Крісті (Мефам, 87), Кук – Семеньо (Брукс, 60), Біллінг, Клюйверт (Таверньє, 71) – Соланке

Попередження: Єнсен (69) – Ейронз (51), Нето (64).