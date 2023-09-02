Англія

Норвезький нападник продовжує феєрити в англійській Прем'єр-лізі.

23-річний нападник "містян" побив рекорд англійця Енді Коула, повідомляє OptaJoe.

Голанд став найшвидшим гравцем, який зробив 50 результативних дій (голи та асисти) у англійській Прем'єр-лізі. Для цього йому знадобилося зіграти у 39 поєдинках.

Раніше цей рекорд належав іншому нападнику, Енді Коулу. Він досяг показника у 50 результативних дій за 43 матчі.

50-ю дією для Голанда став гол з пенальті у ворота Фулгема. Він також відзначився 51-ю, забивши ще один м'яч, який став для нього третім у грі.

Таким чином, в АПЛ у норвезького нападника вже 42 голи та 9 асистів.