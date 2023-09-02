Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 2 вересня 2023 року, 17:00.

Тоттенгем вирушила на виїзд до Бернлі та відправила у ворота опонета п'ять голів.

Бернлі зумів відповісти двічі, але це не допомогло господарям набрати очки.

Огляд матчу:

Бернлі — Тоттенгем 2:5

Голи: Фостер, 4, Браунхілл, 90+4 — Сон, 16, 63, 66, Ромеро, 45+2, Меддісон, 54.

Бернлі: Траффорд – Аль-Дахіл, О'Ші, Байєр (Корк, 74), Робертс – Гудмундссон (Делькруа, 46), Каллен, Берге (Браунхілл, 46), Колеошо (Ларсен, 68) – Амдуні (Редмонд, 60), Фостер

Тоттенгем: Вікаріо – Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджі – Сарр (Гейб'єрг, 68), Біссума – Кулусевський (Скіпп, 86), Меддісон (Емерсон, 86), Соломон (Перішич, 69) – Сон (Рішарлісон, 72)

Попередження: Гудмундссон (43), Браунхілл (57), Байєр (74), Делькруа (90+1) – Сарр (28), Кулусевський (41), Гейб'єрг (81).