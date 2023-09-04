Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 вересня 2023 року, 18:30.

Лондонський Арсенал в рамках поєдинку четвертого тура елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Манчестер Юнайтед та здобув вольову перемогу в компенсований час.

Команда Мікеля Артети двічі відправила м'ячі у ворота супротивника за ліченіх хвилини до фінального свистка, хоча за ходом гри навіть недовго поступалась за рахунком.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Манчестер Юнайтед у 4 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Арсенал — Манчестер Юнайтед 3:1

Голи: Едегор, 28, Райс, 90+7 , Жезус, 90+11 — Рашфорд, 26

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 76) — Едегор (Жоржиньйо, 90+9), Райс, Гаверц (Вієйра, 77) — Сака, Нкетіа (Жезус, 76), Мартінеллі (Нельсон, 90).

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Лінделеф (Еванс, 84), Мартінес (Магвайр, 67), Далот — Каземіро, Еріксен — Антоні (Гарначо, 84), Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль (Гойлунд, 67).

Попередження: Сака, Жезус — Лінделеф, Мартінес.