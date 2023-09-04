Англія

Гравцем "канонірів" цікавиться віце-чемпіон турецької Суперліги Фенербахче.

Один з грандів турецького футболу стамбульський Фенербахче, хоче підсилити свій склад півзахисником лондонського Арсеналу Жоржиньо, повідомляє Football-Italia.

За їх інформацією, найближчими днями "жовті канарки" відправлять офіційну пропозицію в офіс лондонців. Трансферне вікно в Туреччині відкрито до 15 вересня.

Однак, враховуючи травму Тома Парті, через яку він пропустить декілька місяців, Фенербахче буде вкрай складно домовитися про трансфер з "канонірами".

Контракт Жоржиньо діє до 30 червня 2024 року з можливістю пролонгації ще на один рік.

В цьому сезоні італієць три рази з‘являвся на полі, загалом відігравши 18 хвилин ігрового часу.