Англія

Півзахисник перейшов на правах оренди.

Манчестер Юнайтед продуктивно попрацював над посиленням складу в цьогорічне літнє трансферне вікно.

Англійський клуб підсилив середню ланку півзахисником Фіорентини Соф'яном Амрабатом. Він перейшов на правах оренди.

Нарешті марокканський гравець був представлений фанатам Манчестер Юнайтед. Амрабат буде виступати піл четвертим номером.

Раніше була інформація, що МЮ орендує Амрабата за 10 млн. євро з правом викупу за 20 млн. і бонусами на 5 млн. євро.

У сезоні-2022/23 марокканський півзахисник провів за Фіорентину 29 матчів у Серії А та оформив один асист.