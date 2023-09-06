Англія

Новачком "червоних дияволів" — про свій перехід.

Півзахисник Соф'ян Амрабат прокоментував свій трансфер в Манчестер Юнайтед, зазначивши, що гра за команду — це його мрія.

"Це величезна честь стати гравцем Манчестер Юнайтед. Мені довелося набратися терпіння, але я завжди слухаю своє серце, і тепер представляю клуб своєї мрії.

Я — пристрасний гравець; Я хочу принести цю енергію в команду, і докладу всіх зусиль до кожної своєї дії на полі. Точно знаю, як любить працювати Ерік тен Гаг і що йому потрібно від гравців.

Його тренування та керівництво суттєво розвинули мене як гравця на початку кар’єри. Я знаю, що він допоможе виявити найкращі мої здібності, щоб я міг допомогти команді досягти успіху в цьому сезоні", — наводить слова Амрабата офіційний сайт "червоних дияволів".

У сезоні-2022/23 марокканський півзахисник провів за Фіорентину 29 матчів у Серії А та оформив один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед веде переговори з Ван-Біссакою щодо довгострокової угоди.