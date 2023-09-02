Англія

Соф'ян нарешті опинився в топ-клубі.

Амрабат завершив свій перехід до стану МЮ. Офіційний сайт клубу повідомляє, що гравець перейшов у команду в рамках орендної угоди терміном на один сезон.

"Стати гравцем Манчестер Юнайтед — це величезна честь. Мені довелося набратися терпіння, але я завжди слухаю своє серце, і тепер я представляю клуб своєї мрії", — сказав Амрабат.

"Я знаю, як любить працювати Ерік тен Гаг і що йому потрібно від своїх гравців. Він дуже допоміг мені на початку кар’єри".

Раніше була інформація, що МЮ орендує Амрабата за 10 млн. євро з правом викупу за 20 млн. і бонусами на 5 млн. євро.

У сезоні-2022/23 марокканський півзахисник провів за Фіорентину 29 матчів у Серії А та оформив один асист.

Раніше МЮ підписав Регілона та Еванса.