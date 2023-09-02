Соф'ян нарешті опинився в топ-клубі.
Соф'ян Амрабат, getty images
02 вересня 2023, 00:51
Амрабат завершив свій перехід до стану МЮ. Офіційний сайт клубу повідомляє, що гравець перейшов у команду в рамках орендної угоди терміном на один сезон.
"Стати гравцем Манчестер Юнайтед — це величезна честь. Мені довелося набратися терпіння, але я завжди слухаю своє серце, і тепер я представляю клуб своєї мрії", — сказав Амрабат.
"Я знаю, як любить працювати Ерік тен Гаг і що йому потрібно від своїх гравців. Він дуже допоміг мені на початку кар’єри".
Раніше була інформація, що МЮ орендує Амрабата за 10 млн. євро з правом викупу за 20 млн. і бонусами на 5 млн. євро.
У сезоні-2022/23 марокканський півзахисник провів за Фіорентину 29 матчів у Серії А та оформив один асист.
Раніше МЮ підписав Регілона та Еванса.