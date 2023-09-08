Англія

Футболісти підтримують головного тренера.

Гравці Манчестер Юнайтед не підтримують Джейдон Санчо, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, у роздягальні МЮ Санчо мало хто співчуває: "Гравці вже натерпілися від нього".

Футболісти приймають і поважають жорстку позицію тен Гага, оскільки вона поширюється на всіх членів команди без винятку, незалежно від їхнього статусу, і реакція Санчо викликала неприйняття у роздягальні, причому її не зустріли з подивом.

Нагадаємо, що півзахисник виступив із заявою в соцмережах, звинувативши головного тренера МЮ у несправедливому відношенні.