Англія

Футболіст та тренер проведуть бесіду до гри проти Брайтона.

Джейдон Санчо та Ерік тен Гаг проведуть бесіду, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, перед матчем із Брайтоном, який відбудеться 16 вересня, тренер та гравець проведуть зустріч, на якій обговорять майбутнє Санчо.

Головний тренер Манчестер Юнайтед заявив, що англієць не вражає його на тренуваннях, внаслідок чого він не включив його до заявки на матч проти Арсеналу.

У свою чергу Санчо виступив із заявою в Instagram, заявивши, що його роблять "цапом-відбувайлом".

Раніше повідомлялося, що гравці Манчестер Юнайтед незадоволені постом Санчо після слів тен Гага.