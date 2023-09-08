Англія

Український нападник ще не дебютував за "чорних котів".

Спортивний директор Сандерленда Крістьян Спікман розповів, що клуб слідкував за Назарієм Русиним протягом деякого часу, передає його слова Sunderland Echo.

Спікман заявив, що у клубі раді, що уклали угоду з українцем.

"Він динамічний і розумний форвард, який любить використовувати простір. Він постійно впливав на старше оточення, забиваючи голи та віддаючи асисти", – сказав спортдир "чорних котів".

24-річний гравець підписав із Сандерлендом угоду, розраховану до кінця червня 2027 року. Клуб також має опцію продовження контракту на рік. За даними transfermarkt, луганська Зоря отримала за гравця 2,5 мільйони євро.