Англія

Нападник розповів про свій перехід.

Назарій Русин наприкінці трансферного вікна перебрався з Зорі в Сандерленд. Нападник розповів як саме відбувався перехід.

"Я приїхав на збори Зорі у Польщу, згодом мені зателефонував агент та сказав, що є інтерес з боку Сандерленда : вони хочуть представити мені клуб, базу, показати як все виглядає, і як все бачать в перспективі.

Ми зв'язались, вони представили все, запевнили, що хочуть бачити мене в команді. Сказали, що за мною спостерігали, що я їм підходжу по певних параметрах, тому далі вестимуться перемовини. У Сандерленді мене бачать і зліва, і справа, плюс можу зіграти саме нападника. Це плюс для мене.

На якому стадіоні в Англії я хотів би зіграти? Напевно, на Енфілді. Я вболіваю за Ліверпуль. Мені подобається аура Енфілда, сам стадіон, команда. Я хотів би там зіграти", – сказав Русин в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Сандерленд виступає в Чемпіоншипі. Після 4 турів команда йде на 18-мі місці з 4 балами.