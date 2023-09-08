Англія

Джеффа Конопку було запрошено на матч жіночої команди.

Манчестер Юнайтед приніс свої вибачення за те, що запросив колишнього жіночого тренера Джеффа Конопку, якого раніше судили за педофілію, на один із поєдинків "червоних дияволів". Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався минулого року, коли керівництво МЮ запросило Конопку як гостя на матч жіночої команди, а також представив його у клубному музеї.

Після того, що сталося, клуб отримав інформацію про вироки Конопки, після чого зв'язався з юридичними та футбольними органами для підтвердження даних фактів.

Джефа було засуджено до чотирьох років тюремного ув'язнення у 2011 році і внесено до списку сексуальних злочинців на десять років. Він був визнаний винним у нападі та грубих дії щодо дівчат віком до 16 років. Справа налічувала 19 епізодів.

Клуб заявляє, що після того, як було отримано всю інформацію, він обірвав усі зв'язки з даною персоною.

Також МЮ висловив щире співчуття жертвам і всім, хто постраждав внаслідок огидних дій Конопки.

Раніше Конопка був тренером жіночої команди МЮ з 1983 до 2001 року.