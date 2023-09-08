Англія

Скандал навколо гравця Манчестер Юнайтед набирає обертів.

Справа колишньої дівчини Антоні Габріели Каваллін не є першим звинуваченням проти вінгера Манчестер Юнайтед, повідомляє бразильське видання Jornal Extra.

У поліцейському звіті від травня 2022 року також описується насильницька поведінка футболіста. Жертва стверджувала, що у Сан-Паулу в автомобілі на неї напали Антоні та інша жінка.

Постраждалу госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями, а потім відвезли на огляд у цивільну поліцію.

З'явилась і третя жінка, яка звинуватила бразильця у фізичному насильстві. Журналіст Sport Witness Лукас Спосіто повідомляє, що у неділю, 10 вересня, Record TV поспілкується з Інгрід Ланою.