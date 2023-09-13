Англія

Англійський футболіст порушив правила ставок щонайменше 375 разів.

Захисник Ноттінгем Форест Гаррі Тоффоло дискваліфікований на 5 місяців і оштрафований на майже 21 тисячу фунтів стерлінгів за порушення правил ставок, повідомляє видання BBC Sport.

Англієць визнав 375 порушень правил ФА, які забороняють гравцям робити ставки або передавати інформацію, яка може бути для них використана. Зазначається, що дискваліфікація Тоффоло "призупинена до кінця сезону 2024/25".

Порушення відбувалися з січня 2014 року по 18 березня 2017-го. У той час лівий захисник був гравцем Норвіч Сіті, а також виступав на правах оренди за Свіндон, Ротергем, Пітерборо та Сканторп.

У ФА додали, що письмові причини рішень "будуть опубліковані згодом".

Раніше дискваліфікацію за ставки отримав нападник Брентфорда Айвен Тоуні. Він понад 10 разів ставив на поразку своєї команди. Сам гравець вважає, що звинувачують його даремно.