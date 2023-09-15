Француз відновився і готовий грати.
ІБРАЇМА КОНАТЕ, GETTY IMAGES
15 вересня 2023, 10:15
Захисник Ліверпуля Ібраїма Конате відновився від травм задньої поверхні стегна. Про це пише The Athletic.
Француз у четвер відновив тренування та зможе взяти участь у суботньому матчі АПЛ із Вулвергемптоном.
Нагадаємо, через пошкодження Конате пропустив останні два матчі мерсисайдців, а також не був викликаний до збірної Франції.
Раніше повідомлялось, що Ліверпуль може втратити лідера найближчим часом - Аль-Іттіхад спробує підписати Салаха взимку.