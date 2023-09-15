Франція

Футболіст травмувався у розташуванні національної команди.

Півзахисник ПСЖ Марко Асенсіо не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах Ліги 1, а також Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба клубу.

27-річний іспанець отримав пошкодження у матчі збірної Іспанії проти Грузії (7:1). Через це він достроково покинув розташування національної команди.

Зазначається, що Асенсіо буде недоступним для парижан як мінімум до кінця місяця.

Крім нього, в лазареті ПСЖ знаходяться Фабіан Руїс, Нуну Мендеш та Преснель Кімпембе.

Також ПСЖ повідомив, що травма Кіліана Мбаппе виявилася несерйозною і форвард тренувався разом із командою.

Свій найближчий матч ПСЖ проведе проти Ніцци. Гра відбудеться сьогодні, 15 вересня, о 22:00 за київським часом.