Англія

Єгиптянин все ще може покинути Ліверпуль.

Клуби з чемпіонату Саудівської Аравії продовжують мріяти про підписання найсильніших футболістів з провідних європейських ліг.

Як повідомляє видання The Athletic, в Аль-Іттіхаді зрозуміли, що не зможуть підписати Мохамеда Салаха цього літа, проте готові прийти за єгиптянином вже в зимове трансферне вікно.

Минулого сезону АПЛ Салах провів 38 матчів за Ліверпуль, відзначившись 19 голами та 12 результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль не продав Салаха до Аль-Іттіхада за 100+ млн фунтів.