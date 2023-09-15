Україна

Гравець Руху — про підготовку до матчу з ЛНЗ.

Півзахисник Руху Едсон Фернандо розповів, як команда працювала під час паузи на матчі національних збірних та як "жовто-чорні" готуються до виїзду у Черкаси.

"Під час паузи на матчі збірних у нас була важка підготовка та інтенсивні тренування. Але ми розуміємо, що це потрібно, аби підтримувати нашу ігрову форму. Також нас мотивує, що в попередніх двох матчах ми двічі зіграли внічию, тож тепер нам потрібна перемога.

В УПЛ зібрані сильні команди й ЛНЗ – не виняток. Зараз ми вивчаємо суперника, шукаємо їхні слабкі сторони та зробимо все, аби перемогти. Звичайно, Рух відчуває тиск, адже команда зараз знаходиться у групі лідерів чемпіонату. Але я сподіваюсь, що це піде лише нам на користь, бо ми заслуговуємо бути там, де ми зараз є. Ми багато працюємо для цього і продовжимо це робити", — цитує гравця офіційний сайт Руху.

Нагадаємо, матч ЛНЗ – Рух відбудеться у неділю, 17 вересня, о 13:00 за київським часом.