Англія

Експерт прокоментував можливе здобуття командою титулу.

Колишній тренер Арсеналу Арсен Венгер розповів про можливе здобуття чемпіонського титулу "канонірами" - повідомляє Arsenal True Fans.

"Я вважаю, що Манчестер Сіті недорахується Кевіна Де Брюйне тривалий період і Ілкая Гюндогана, який був дуже важливим гравцем, тому вони можуть цим скористатися. Але ми повинні мати справу з Лігою чемпіонів, це також може коштувати очків у чемпіонаті" — сказав фахівець.

Лондонський клуб повернувся до головного єврокубку вперше з кампанії-2016/17.

Минулого сезону колектив Мікеля Артети став віце-чемпіоном країни.