Англія

Незвичайний дизайн нової форми для команди Мікеля Артети.

Лондонський Арсенал на своєму офіційному сайті презентував новий гостьовий комплект форми на сезон-2023/24.

Новинка від компанії Adidas виконана у незвичайному дизайні для "канонірів". Нова форма пофарбована в яскраво-жовтий колір із чорними лініями та блакитними вставками.

За заявою клубу, новий дизайн натхненний картою району Лондона – Іслінгтона, де розташований стадіон Емірейтс.

Раніше Артета прокоментував роботу "канонірів" на трансферному ринку у літнє міжсезоння.