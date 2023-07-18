Незвичайний дизайн нової форми для команди Мікеля Артети.
Нова форма Арсеналу, ФК Арсенал
18 липня 2023, 12:14
Лондонський Арсенал на своєму офіційному сайті презентував новий гостьовий комплект форми на сезон-2023/24.
Новинка від компанії Adidas виконана у незвичайному дизайні для "канонірів". Нова форма пофарбована в яскраво-жовтий колір із чорними лініями та блакитними вставками.
За заявою клубу, новий дизайн натхненний картою району Лондона – Іслінгтона, де розташований стадіон Емірейтс.
Раніше Артета прокоментував роботу "канонірів" на трансферному ринку у літнє міжсезоння.