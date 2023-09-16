Англія

Коментар тренера після перемоги над Вулвз.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Вулвергемптоном (3:1) в 5-му турі АПЛ.

"Ми маємо грати краще, ніж у першому таймі. У другій половині гра стала кращою. У першій у нас були проблеми з фізикою та гостротою.

Ми намагалися з'ясувати, хто готовий після матчів збірних, у результаті наш вибір вийшов не зовсім ідеальним. Найкращою новиною після першого тайму було те, що все закінчилося. Подумав, що ми вже не можемо грати гірше. Тому у другому таймі змінили майже все – і тактично, і фізично.

У другому таймі повністю контролювали гру. Зрештою, ми заслужили на перемогу, це очевидно. Ми зрівняли рахунок, продовжували контролювати гру, намагалися і все ж таки перемогли, що важливо для нас. Якість лави дуже допомагає. Я задоволений складом, який ми маємо.

Ми повинні краще грати у перших таймах загалом. Але ми ще не зовсім стабільні, тож це неможливо. Занадто багато нового.

Я готовий працювати над цим, і хлопці також. Вони не здавались, і це добре. Якщо перемагаєш у не дуже вдалих матчах, ти можеш провести гарний сезон", – розповів німець.

Раніше повідомлялось, що у Салаха 200 результативних дій за Ліверпуль.