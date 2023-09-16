Італія

Туринці піднялись на першу сходинку чемпіонату.

В 4-му турі Серії А Ювентус на своєму полі приймав Лаціо. Господарі вже вели в рахунку на початку зустрічі. Спочатку Влахович пробив голкіпера суперників, а згодом К'єза подвоїв перевагу.

В середині другого тайму Луїс Альберто відквитав один м'яч, проте через три хвилини Влахович відновив паритет.

Перемога дозволила Ювентусу тимчасово очолити турнірну таблицю, принаймні до закінчення міланського дербі. Лаціо продовжує залишатись в другій половині турнірної таблиці.

Ювентус — Лаціо 3:1

Голи: Влахович 10, 67, К'єза, 26 — Луїс Альберто, 64

Ювентус: Щенсни — Даніло, Бремер, Гатті — МакКенні (Веа, 72), Локателлі, Міретті (Фаджолі, 59), Рабіо — Костич (Камбіазо, 59), Влахович (Кен, 83), К'єза (Мілік, 83)

Лаціо: Проведель — Хюсай (Лука Пеллегріні, 46), Казале, А. Романьолі, Марушич, Катальді (Ровелла, 46) — Камада (Гендузі, 78), Луїс Альберто — Феліпе Андерсон (Педро, 72), Іммобіле (Кастельянос, 69), Дзакканьї

Попередження: Міретті, 8, Бремер, 16, Гатті, 61, Камбіазо, 77, Влахович, 82 — Лука Пеллегріні, 84