Іспанія

Реал всього на 7 млн. євро випереджає свого антогоніста Барселону.

Опубліковано рейтинг клубів, які отримують найбільші прибутки завдяки рекламі спонсорів на футболках. Лідирує у цьому списку мадридський Реал-такі спонсорські угоди приносять йому 190 млн. євро на сезон. Про це пише іспанська Marca.

Топ-10 клубів за обсягом доходів від реклами на футболках виглядають так:

1. Реал-190 млн євро (120 млн євро від Adidas, 70 млн євро від Fly Emirates)

2. Барселона-183 млн євро (105 млн від Nike, 70 млн від Spotify, 8 млн від Ambilight TV)

3. ПСЖ-168 млн євро (80 млн від Nike, 70 млн від Qatar Airways, 18 млн від GOAT)

4. Манчестер Сіті-167,5 млн євро (76 млн від Puma, 79 млн від Etihad Airways, 12,5 млн від Nexen Tire)

5. Манчестер Юнайтед-159 млн євро (104 млн від Adidas, 55 млн від Team Viewer)

6. Челсі-130 млн євро (70 млн від Nike, 60 млн від Infinite Athlete або Riyadh Air)

7. Арсенал-128 млн євро (71 млн від Adidas, 47 млн ​​від Fly Emirates, 10 млн від Visit Rwanda)

8. Баварія-110 млн євро (60 млн від Adidas, 50 млн від Telecom)

9. Ювентус-110 млн євро (55 млн від Adidas, 45 млн від Jeep, 10 млн від CyGames)

10. Ліверпуль-91 млн євро (35 млн від Nike, 47 млн ​​від Standard Chartered, дев'ять млн від Expedia).