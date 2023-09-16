Єгиптянин продовжує полювати за рекордами.
МОХАМЕД САЛАХ, GETTY IMAGES
16 вересня 2023, 17:45
Лідер Ліверпуля Мохамед Салах допоміг сьогодні своїй команді здолати Вулвергемптон (3:1) в матчі АПЛ. Єгиптянин оформив дубль з асистів.
Таким чином, у Салаха вже 200 результативних дій за Ліверпуль: 139 голів, 61 передача. Для цього йому знадобилось 223 матчі.
Як повідомляє Opta, тільки Тьєррі Анрі досяг 200 результативних дій за меншу кількість матчів — 206.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль не продав Салаха до Аль-Іттіхада за 100+ млн фунтів.