Англія

Єгиптянин продовжує полювати за рекордами.

Лідер Ліверпуля Мохамед Салах допоміг сьогодні своїй команді здолати Вулвергемптон (3:1) в матчі АПЛ. Єгиптянин оформив дубль з асистів.

Таким чином, у Салаха вже 200 результативних дій за Ліверпуль: 139 голів, 61 передача. Для цього йому знадобилось 223 матчі.

Як повідомляє Opta, тільки Тьєррі Анрі досяг 200 результативних дій за меншу кількість матчів — 206.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль не продав Салаха до Аль-Іттіхада за 100+ млн фунтів.