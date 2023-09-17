Англія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно дав коментар щодо гри Михайла Мудрика у матчі проти Борнмута (0:0).

"Він стає краще. Йому все ще є чому вчитись. Йому потрібно краще розуміти гру, старатись вибудувати краще взаєморозуміння з командою.

Ми повинні дати йому час та всі необхідні інструменти для того, щоб він ставав тільки сильнішим", — наводить слова Почеттіно BBC.

Наступний матч Челсі проведе 23 вересня на своєму полі проти Астон Вілли.