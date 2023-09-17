Керманич дав свій коментар.
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17 вересня 2023, 19:59
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно дав коментар щодо гри Михайла Мудрика у матчі проти Борнмута (0:0).
"Він стає краще. Йому все ще є чому вчитись. Йому потрібно краще розуміти гру, старатись вибудувати краще взаєморозуміння з командою.
Ми повинні дати йому час та всі необхідні інструменти для того, щоб він ставав тільки сильнішим", — наводить слова Почеттіно BBC.
Наступний матч Челсі проведе 23 вересня на своєму полі проти Астон Вілли.