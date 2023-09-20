Сульшер заступився за Гаррі Магвайра.
ГАРРІ МАГВАЙР, GETTY IMAGES
20 вересня 2023, 15:59
Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував трансфери клубу за час його перебування на чолі "червоних дияволів".
"Бруну Фернандеш одразу ж прийшов та підняв команду.
Гаррі Магвайр — це сором, що його так сильно ображають. Мені шкода його, але він сильний хлопець, і я сподіваюся, що все зміниться на краще.
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Він дуже посилив нашу оборону, коли прийшов, і покращив атмосферу в команді", — заявив Сульшер.
Раніше повідомлялось, що Магвайр не допоможе Манчестер Юнайтед у матчі з Баварією.