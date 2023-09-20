Англія

Фахівець згадав, як клуб підписав португальську зірку.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував повернення Кріштіану Роналду в манкуніанський клуб, яке, зрештою, виявилось провальним.

"Це було рішення, від якого було дуже важко відмовитися, і я відчував, що ми повинні були його прийняти, але виявилося, що ми помилилися.

Коли він підписав контракт, це здавалося правильним, і вболівальники відчули це на матчі з Ньюкаслом, коли Олд Траффорд здригався після того, як Роналду двічі забив у ворота суперника. Він все ще був одним з найкращих бомбардирів у світі, він виглядав сильним", — цитує екснаставника Фабріціо Романо з посиланням на The Athletic.

Раніше повідомлялось, що Кріштіану Роналду оновив світовий рекорд.