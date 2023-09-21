Англія

Легенда клубу може стати співвласником "аристократів".

Колишній капітан Челсі Джон Террі розглядає можливість купівлі 10% акцій клубу у складі групи інвесторів. Про це повідомляє британське видання The Telegraph

Сума, яку Террі та його компаньйони готові вкласти у акції Челсі, не розголошується. За даними джерела, кошти тільки планується зібрати, причому за допомогою вболівальників. Для цього потенційні інвестори мають намір задіяти онлайн-платформу PrimaryBid. Вона допомагає мікроінвесторам об'єднуватися заради купівлі акцій великих конгломератів.Зазначається,що співзасновник та виконавчий директор PrimaryBid Ананд Самбасіван є великим вболівальником "синіх".

Джон Террі у якоcті гравця майже всю кар'єру провів у складі лондонського Челсі. За клуб зі Стамфорд Брідж англієць відіграв 717 матчів, забивши 67 м'ячів.

Після п'яти зіграних турів АПЛ, Челсі посідає 14-ту сходинку з п'ятьма набраними пунктами.