37-річний футболіст встановив досягнення.
Джеймс Мілнер, Getty Images
22 вересня 2023, 00:45
Джеймс Мілнер установив унікальне досягнення, повідомляє Squawka.
37-річний півзахисник вийшов у стартовому складі на матч проти АЕКу (2:3) у Лізі Європи.
Таким чином, Мілнер став першим англійським футболістом, який зіграв у єврокубках за 5 різних англійських клубів.
Нагадаємо, що також Джеймс виступав за Ньюкасл, Астон Віллу, Манчестер Сіті та Ліверпуль.
Раніше повідомлялося, що Мілнер став першим гравцем, який перемагав на Олд Траффорд з чотирма різними командами.