Англія

37-річний футболіст встановив досягнення.

Джеймс Мілнер установив унікальне досягнення, повідомляє Squawka.

37-річний півзахисник вийшов у стартовому складі на матч проти АЕКу (2:3) у Лізі Європи.

Таким чином, Мілнер став першим англійським футболістом, який зіграв у єврокубках за 5 різних англійських клубів.

Нагадаємо, що також Джеймс виступав за Ньюкасл, Астон Віллу, Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Раніше повідомлялося, що Мілнер став першим гравцем, який перемагав на Олд Траффорд з чотирма різними командами.