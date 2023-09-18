Англія

Історичне досягнення легендарного гравця.

У п'ятому турі АПЛ Манчестер Юнайтед приймав Брайтон. "Червоні дияволи" зазначи болючої поразки перед власними вболівальниками — 1:3.

Півзахисник "чайок" Джеймс Мілнер став першим гравцем, який перемагав на Олд Траффорд з чотирма різними командами: Ліверпуль, Брайтон, Манчестер Сіті, Астон Вілла.

Крім того, з усіх гравців в історії Прем'єр-ліги саме в Мілнера найбільша кількість перемог над МЮ — 11.

В матчі з манкуніанцями Джеймс відіграв 13 хвилин.

Нагадаємо, влітку Мілнер перейшов до Брайтона з Ліверпуля на правах вільного агента.