Ліга Європи

Відбулися матчі стартового туру групової стадії Ліги Європи.

Сьогодні, 21 вересня, завершились матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи у групі В.

У першому матчі Аякс на своєму полі не зміг обіграти Марсель, котрий напередодні залишився без головного тренера. Матч закінчився із рахунком 3:3.

У складі амстердамського клубу голами відзначилися Боржес, Бергейс та Тейлор, а у "провансальців" результативні удари на рахунку Клаусса та Обамеянга, який оформив дубль.

Аякс — Марсель 3:3

Голи: Боржес, 9, Бергейс, 20, Тейлор, 52 — Клаусс, 23, Обамеянг, 38, 78.

У другому матчі Брайтон під керівництвом Роберто Де Дзербі на своєму полі поступився грецькому АЕКу з рахунком 2:3.

У складі "чайок" голами відзначився Жуан Педро, який двічі забив з пенальті. У складі греків авторами голів стали Сідібе, Гачінович та Понсе, який забив вирішальний м'яч на 84 хвилині зустрічі.

Брайтон — АЕК 2:3

Голи: Жуан Педро, 30 (з пенальті), 67 (з пенальті) — Сідібе, 11, Гачінович, 40, Понсе, 84.