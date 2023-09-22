Англія

Норвезький плеймейкер висловив про підписання нової угоди з лондонським Арсеналом.

Напередодні лондонський Арсенал офіційно оголосив про продовження контракту зі своїм капітаном, лідером та атакуючим півзахисником Мартіном Едегором, який буде розраховано до літа 2028 року.

24-річний норвезький плеймейкер поділився враження від рішення пов'язати своє майбутнє з "канонірами".

"Підписати новий контракт із Арсеналом було для мене дуже легким рішенням з багатьох причин. Головним чином те, що ми зараз робимо як клуб, є особливим, і я хочу бути частиною цього. Я дуже радий тому, що тут відбувається. Я знайшов місце, яке я дійсно можу називати своїм домом.

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Моя історія, можливо, дещо інша, оскільки я ходив по різних клубах починаючи з 16 років. Але в Арсеналі з першого дня я почувався чудово, і тепер це, безумовно, мій дім. Я просто хочу подякувати всім, хто працює у клубі і, звичайно, нашим фантастичним вболівальникам. Я продовжуватиму робити все, щоб досягти успіху в цьому клубі в наступні роки", — цитує слова Едегора офіційний сайт Арсеналу.



Нагадаємо, Едегор став повноцінним гравцем Арсеналу після піврічної оренди влітку 2021 року, перейшовши з мадридського Реала за 35 мільйонів євро.

У минулому сезоні норвежець провів у рамках АПЛ 37 поєдинків, в яких він забив 15 голів та віддав 8 результативних передач. Наразі портал Transfermarkt оцінює Мартіна в 90 мільйонів євро.