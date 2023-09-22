Англія

Спортивний директор "канонірів" висловився про продовження контракту з черговим провідним гравцем команди.

Напередодні лондонський Арсенал офіційно оголосив про продовження контракту зі своїм капітаном, лідером та атакуючим півзахисником Мартіном Едегором, який буде розраховано до літа 2028 року.

Спортивний директор "канонірів" Еду Гаспар поділився враженнями від підписання нової угоди з 24-річним норвезьким плеймейкером.

"Угода та підписання нового контракту з Мартіном є чудовою новиною для всіх нас. Він наш капітан, досвідчений гравець світового рівня і людина, яка дарує нам стільки якості та позитивних емоцій кожного разу, коли він грає за нас.

Мартіну все ще лише 24 роки, тому у нього ще багато чого попереду, і ми раді, що ми будемо разом у найближчі роки. Наша мета — зберегти наших найкращих гравців, серед яких тепер є і Едегор. Ми раді, що протягом останніх місяців уклали нові довгострокові контракти з кількома нашими найважливішими молодими виконавцями", — цитує слова Еду офіційний сайт Арсеналу.



Нагадаємо, що Мартін Едегор за останній час став черговим гравцем лондонського Арсеналу після Габріела Мартінеллі, Аарона Рамсдейла, Габріела Магальяйнса, Едді Нкетіа, Букайо Сака, Вільяма Саліба, Ітана Нванері та Ріса Нельсона, з яким було продовжено контракт.

У минулому сезоні норвежець провів у рамках АПЛ 37 поєдинків, в яких він забив 15 голів та віддав 8 результативних передач. Наразі портал Transfermarkt оцінює Мартіна в 90 мільйонів євро.