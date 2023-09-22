Англія

Керманич Арсеналу висловився про продовження контракту з норвезьким плеймейкером.

Напередодні лондонський Арсенал офіційно оголосив про продовження контракту зі своїм капітаном, лідером та атакуючим півзахисником Мартіном Едегором, який буде розраховано до літа 2028 року.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився враженнями від підписання нової угоди з 24-річним норвезьким плеймейкером.

"Підписання Мартіном нового довгострокового контракту є гарною новиною для всіх, хто пов’язаний з Арсеналом. Він наш капітан і дуже шанована людина в нашому клубі, який є чудовим зразком для наслідування та професіоналом, привносячи якість і зрілість у все, що він робить. На футбольному полі, як усі бачили, Мартін — це молодий гравець найвищої якості, який постійно робить внесок на такому високому рівні.

Будучи тренером, працювати з Мартіном як з людиною та гравцем, — це справжня насолода, і чудово, що після того, як він змінив кілька клубів за свою кар’єру, він тепер знайшов стабільність і справді почувається в Арсеналі, як вдома. Ми всі з нетерпінням чекаємо продовження нашої подорожі з Мартіном у наступні роки", — цитує слова Мікеля Артети офіційний сайт Арсеналу.



Нагадаємо, раніше Мартін Едегор також прокоментував своє рішення підписати новий контракт із лондонським Арсеналом.