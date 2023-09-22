Англія

Керманич Арсеналу висловився про майбутнє дербі Північного Лондона, яке пройде в рамках 6-го туру АПЛ.

У центральному матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги на нас очікує принципове дербі Північного Лондона між Арсеналом та Тоттенгемом, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета під час пресконференції напередодні цього територіального протистояння відповів на низку питань від журналістів.

Про те, чи зіграють Мартінеллі та Парті:

"У ситуації з пошкодженням Габі Мартінеллі ми все ще оцінюємо його можливість зіграти, тому давайте подивимося, чи зможе він вийти на гру чи ні. Томас точно вибув. Решта наших гравців, ми сподіваємося, доступні. У нас ще є два тренування, але посеред тижня не було серйозних проблем".

Про те, що Рая в останніх матчах витіснив Рамсдейла зі стартового складу:

"Я розумію реакцію Рамсдейла — це важко для будь-якого гравця. Я також переймаюся і переживаю за кожного свого футболіста, який не грає. Але це конкуренція, і моя робота приймати найкращі рішення для команди. Аарон дуже підтримував, був у гарному настрої, і це те, чого я очікую від кожного окремого гравця, тому що коли ти на полі, є ще хтось, кого там немає. Тож це відбувається в обох напрямках, і поки що реакція Рамсдейла мені дуже сподобалася.

Чи комфортно приймати такі непрості рішення? Коли перед тобою сидить вся команда і потрібно оголосили склад - це одна з найважчих речей, тому що гравці відчувають себе щасливими та цінними, коли грають. Коли вони цього не роблять, це дуже важко. Ви хочете, щоб вони відчували, що їх люблять і їм довіряють, і спосіб зробити це — давати грати. Проте всі розуміють, що це командний вид спорту. У старті завжди 11 гравців, але ми також бачили, наскільки важливі гравці, які виходять на заміну, і наскільки важливими будуть усі в сезоні. Не потрібно оглядатися лише на той склад команди, який зіграв перші шість-сім ігор на старті сезону.

Приймати рішення щодо Рамсдейла було важко, але це стосується кожного гравця. Аарон — винятковий персонаж, у нього така харизма й аура — ми всі це знаємо, і я це чудово розумію. Іноді таке трапляється з багатьма іншими гравцями. Подивіться на прийом від вболівальників, який вони влаштували Емілю Сміту-Роу минулого вечора. Це месседж для нього, що він нам дуже подобається, і він мені дуже подобається, і ми повинні з цим впоратися. Врешті-решт, ви повинні створити команду та склад, який ви відчуваєте і найкращий спосіб підготуватися до конкретної гри

Хто гратиме у воротах проти Тоттенгема? Я ще не вирішив".

Про матч із Тоттенгемом та Анге Постекоглу:

"Це новий виклик, нова можливість. Очевидно, у них новий головний тренер, який справився дуже, дуже добре та змінив атмосферу та все навколо клубу. У них тепер також інший стиль, тож потрібно адаптуватися до нього, бути самими собою та створювати гру, яка нам потрібна, щоб перемогти їх.

Постекоглу мені дуже подобається. У мене були гравці, і я знаю гравців, у яких він був тренером. Вони завжди дуже, дуже добре відгукуються про нього. Його успіх на старті — це невипадково. Ви відразу можете відзначити його правильний підхід. У цьому краса цієї ліги, у нас є топтренери, топова конкуренція, і кожна гра дуже складна".

Про те, як вплинув відхід Кейна на Тоттенгем:

"Вони мають багато інших сильних сторін і багато інших гравців, які можуть створювати та змінювати гру. Напевно, для них це велика перебудова, але я думаю, що вони добре до неї адаптувалися.

Звичайно, Кейн — особливий гравець, і багато успіхів було досягнуто завдяки ньому. Він був тим, хто склеював усе воєдино, і робив це багатьма різними способами з різних частин поля. Зараз все трохи інакше. Я думаю, що їхній стиль також відрізняється від того, що було за часів двох останніх тренерів. У них є певна специфіка в деяких рухах, які вони роблять з певними гравцями, тому я думаю, що це зовсім інша команда".

Матч Арсенал — Тоттенгем відбудеться у неділю, 24 вересня. о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього протистояння в нашій текстовій онлайн-трансляції.