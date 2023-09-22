Англія

У наступній грі "чорним котам" Русина протистоятиме Кардіфф Сіті.

Головний тренер Сандерленда Тоні Моубрей підтвердив, що центральний нападник Назарій Русин може дебютувати вже цими вихідними, передає офіційний сайт англійського клубу.

Цього тижня 24-річний українець отримав необхідні для допуску документи, тож тепер він доступний для гри проти Кардіфф Сіті у неділю, 24 вересня.

"Ми оцінимо його на тренуванні і побачимо, в якому стані він перебуває", — сказав Моубрей.

Наразі, після семи зіграних поєдинків, Сандерленд посідає 4-ту сходинку у турнірній таблиці Чемпіоншипу.