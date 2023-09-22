Головний тренер Сандерленда Тоні Моубрей підтвердив, що центральний нападник Назарій Русин може дебютувати вже цими вихідними, передає офіційний сайт англійського клубу.

Цього тижня 24-річний українець отримав необхідні для допуску документи, тож тепер він доступний для гри проти Кардіфф Сіті у неділю, 24 вересня.

"Ми оцінимо його на тренуванні і побачимо, в якому стані він перебуває", — сказав Моубрей.

Наразі, після семи зіграних поєдинків, Сандерленд посідає 4-ту сходинку у турнірній таблиці Чемпіоншипу.