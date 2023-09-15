Наставник "чорних котів" поділився своїми думками щодо підписання українця.
Назарій Русин, ФК Сандерленд
15 вересня 2023, 10:31
Головний тренер Сандерленду Тоні Моубрей прокоментував підписання нападаючого Зорі Назарія Русина.
"Ми не повинні очікувати від нього одразу чогось особливого, йому потрібен час. Русин — гравець, який знаходиться далеко від дому і не знає мови. Даймо йому трохи часу і будемо терплячими з ним.
Він виглядає хорошим футболістом. Сподіваюся, в найближчі пару тижнів він зможе вийти на поле", - наводить слова Моубрея Sunderland Echo.
Після п'яти турів Сандерленд посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу. Свій наступний матч "чорні коти" проведуть проти КПР. Гра відбудеться завтра, 16 вересня, о 17:00 за київським часом.