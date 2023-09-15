Англія

Наставник "чорних котів" поділився своїми думками щодо підписання українця.

Головний тренер Сандерленду Тоні Моубрей прокоментував підписання нападаючого Зорі Назарія Русина.

"Ми не повинні очікувати від нього одразу чогось особливого, йому потрібен час. Русин — гравець, який знаходиться далеко від дому і не знає мови. Даймо йому трохи часу і будемо терплячими з ним.

Він виглядає хорошим футболістом. Сподіваюся, в найближчі пару тижнів він зможе вийти на поле", - наводить слова Моубрея Sunderland Echo.

Після п'яти турів Сандерленд посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу. Свій наступний матч "чорні коти" проведуть проти КПР. Гра відбудеться завтра, 16 вересня, о 17:00 за київським часом.