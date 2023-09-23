Англія

Тренер "містян" задоволений аргентинцем.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував ставлення Хуліана Альвареса до роботи.

"Хуліан Альварес — фантастичний. Завжди поводиться гарно, грає чи не грає, незалежно від того, чемпіон світу він чи ні. Завжди однаково.

В нього ідеальна доза розчарування, коли він не грає, але завжди готовий скористатися своїм шансом. Він відмінний", — наводить слова Гвардіоли Фабріціо Романо.

В цьому сезоні Альверс відіграв вісім матчів, в яких відзначився чотирма голами та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал може підписати Хуліана Альвареса в разі невдачі із Мбаппе.