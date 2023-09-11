Клуб може підписати футболіста.
Хуліан Альварес - Getty Images
11 вересня 2023, 17:56
Хуліан Альварес цікавий Реалу - повідомляє ресурс TyC Sport.
Форвард є їхнім планом Б, якщо їм не вдасться підписати Кіліана Мбаппе.
Гравець колись проходив перегляд у Реалі у віці 11 років, але Мадрид не міг підписати його через свою політику підписувати гравців лише після 13 років.
Минулого сезону він провів 41 матч у Прем'єр-Лізі та Лізі чемпіонів та зробив там 15 результативних дій окрім інших можливих турнірів.