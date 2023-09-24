Англія

Досвідчений захисник дістався серйозної відмітки.

У рамках шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед грав на виїзді проти Бернлі.

Результативну передачу на переможний гол своєї команди віддав центральний захисник Джонні Еванс, для якого ця грав стала ювілейною.

"Мені сподобалася кожна хвилина. Перед грою виникає відчуття того, що я не міг дочекатися, та хвилювання.

Це була моя двохсота гра за Манчестер Юнайтед, я ніколи не думав, що досягну такого показника. Це незабутньо", — наводить слова Еванса Фабріціо Романо.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голу та огляд найкращих моментів матчу Бернлі — Манчестер Юнайтед.