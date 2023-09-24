Англія

Керманич Юнайтед прокоментував перемогу над Бернлі.

Манчестер Юнайтед напередодні здобув мінімальну гостьову перемогу над Бернлі в рамках шостого туру англійської Прем’єр-ліги.

Бернлі — Манчестер Юнайтед 0:1 Відео голу та огляд матчу АПЛ

Головний тренер "Червоних дияволів" Ерік тен Гаг прокоментував виступ власної команди.

"Команда розуміла важливість перемоги й відповіла правильною реакцією на футбольному полі. Навіть у роздягальні відчувалось, наскільки хлопці були згуртованими. Це був справжній колектив.

Ми знаємо, що Юнайтед повинен вигравати в кожному матчі, навіть якщо він грає проти мюнхенської Баварії. Ви просто повинні це робити. А якщо ні, то будете отримувати критику на власну адресу.

Якщо ти стаєш гравцем цього клубу, то повинен визнати, що ти тут для того, щоб вигравати футбольні матчі. У нас були важкі суперники, ми не досягли результатів, але потім все одно треба виходити на поле в наступному матчі з метою перемогти.

У нас дійсно зараз є певні проблеми зі складом, і в цей момент сезону багато речей проти нас — травми, певні невдалі рішення — я думаю, що всі бачили прояви цього.

Виступ Джонні Еванса? Ми дуже раді, що в нашій команді є такий гравець, як він. Джонні долучився до нас улітку. Він дуже спокійний, виважений, має гарний набір характеристик та навичок. А ще в нього дуже бойовий характер, тож у ситуації, коли команді треба робити крок уперед, він завжди отримає своє місце.

Я бачу його вплив на партнерів під час тренувань. Пам’ятаю, як ще влітку на заняттях юнаків до 23 років я кажу Флетчеру: "Бери його з собою на тренування першої команди, можливо, він зможе нам допомогти".

Ще під час підготовки я бачив потенційні проблеми з кадрами, тож ми вирішили підписати Еванса, бо я вважаю, що він має зробити свій внесок до цього колективу. Сьогодні ви побачили, наскільки він важливий гравець для нас", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі Манчестер Юнайтед гратиме вдома проти Крістал Пелес, тоді як посеред тижня так само прийматиме "склярів", але вже в рамках Кубка англійської ліги.