Англія

Арсенал із Зінченком зіграв у бойову нічию проти Тоттенгема в дербі Північного Лондона

Команди Мікеля Артети та Анге Постекоглу себе не шкодували, але сильнішого так і не визначили.

Арсенал — Тоттенгем, Getty Images

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Арсенал — Тоттенгем 2:2

Голи: Ромеро, 26 (авт.), Сака, 54 (пен.) — Сон, 42, 56



Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Райс (Жоржиньйо, 46), Вієйра (Гаверц, 46) — Сака (Сміт-Роу, 90+7), Жезус (Нельсон, 77), Нкетіа.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр, Біссума — Кулушевські, Меддісон (Гейб’єрг, 78), Сон (Рішарлісон, 78) — Джонсон (Соломон, 63).



Попередження: Едегор, Гаверц, Нкетіа — Удоджі, Ромеро