Англія
24 вересня 2023, 18:05
Арсенал із Зінченком зіграв у бойову нічию проти Тоттенгема в дербі Північного Лондона
Команди Мікеля Артети та Анге Постекоглу себе не шкодували, але сильнішого так і не визначили.
Арсенал — Тоттенгем, Getty Images
24 вересня 2023, 18:05
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Тоттенгем 2:2
Голи: Ромеро, 26 (авт.), Сака, 54 (пен.) — Сон, 42, 56
Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Райс (Жоржиньйо, 46), Вієйра (Гаверц, 46) — Сака (Сміт-Роу, 90+7), Жезус (Нельсон, 77), Нкетіа.
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр, Біссума — Кулушевські, Меддісон (Гейб’єрг, 78), Сон (Рішарлісон, 78) — Джонсон (Соломон, 63).
Попередження: Едегор, Гаверц, Нкетіа — Удоджі, Ромеро