Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 24 вересня 2023 року, 16:00.
Челсі — Астон Вілла, getty images
24 вересня 2023, 18:55
У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі зазнав мінімальної поразки від Астон Вілли.
У другому таймі команда Маурісіо Почеттіно залишилася у меншості через вилучення Мало Гюсто, після чого Оллі Воткінс забив єдиний вирішальний гол у цьому протистоянні.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Челсі — Астон Вілла у 6 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Челсі — Астон Вілла 0:1
Гол: Воткінс, 73
Челсі: Санчез — Гюсто, Дісасі, Сілва, Колвілл — Галлагер, Кайседо (Броя, 79) — Стерлінг, Фернандес (Угочукву, 68), Мудрик (Чілвелл, 61) — Джексон (Палмер, 68)
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара (Дендонкер, 90+1), Луїз — Макґінн (Ремзі, 75), Діабі (Тілеманс, 81), Дзаньоло (Бейлі, 75) — Воткінс (Дуран, 90+1)
Попередження: Джексон, Чілвелл – Дінь, Луїз, Мартінес
Вилучення: Гюсто, 58 (Челсі)